  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бурлак о Батракове: «В «Зенит» вряд ли пойдет. Знаю его окружение, агентов – они не рассматривают такой вариант»
1

Бурлак о Батракове: «В «Зенит» вряд ли пойдет. Знаю его окружение, агентов – они не рассматривают такой вариант»

Тарас Бурлак оценил вероятность перехода «Локомотива» Алексея Батракова в «Зенит».

«Я думаю, что без шансов. Я просто Лёшу знаю, знаю его окружение, агентов. Он в «Зенит» вряд ли пойдет. Не то что вряд ли, они просто не рассматривают такой вариант», – сказал бывший защитник «Локомотива».

В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Батракова 10 голов и 6 ассистов. 19-летний хавбек «Локо» занимает 2-е место в гонке бомбардиров и по «гол+пас».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoАлексей Батраков
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoТарас Бурлак
logoЛокомотив
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о бане России: «Не сказал бы, что мы варимся в своей каше, наоборот, мы варим кашу. Растет хорошее поколение, Батраков и компания будут достигать международных успехов»
6вчера, 19:14
Агент Батракова о стоимости игрока для Европы: «Не больше 15 миллионов евро. Агенты говорят, что готовы рассмотреть ценник в этом районе»
1530 декабря 2024, 10:14
Агент Батракова о будущем игрока: «Посоветовал бы Европу. «Зенит» – не какой-то плохой клуб, но было очень много российских игроков, которые этим трансфером затормозили карьеру»
3630 декабря 2024, 09:12
Рекомендуем
Главные новости
Трент за 75 млн евро – самый дорогой игрок с истекающим контрактом по версии Transfermarkt. Салах – 2-й, Дэвис – 3-й, де Брюйне – 8-й, ван Дейк – 10-й
10 минут назад
«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта – оно не будет «запредельным». «Реал» хочет подписать защитника летом бесплатно
48вчера, 22:06
Глушаков об отстранении России: «Будет замечательно вернуться к европейским турнирам. Не знаю, скучают ли без нас, но результаты неплохие были»
22вчера, 21:48
«ПСЖ» предлагает Салаху 3-летний контракт на 500 тысяч евро в неделю, «Ливерпуль» – на 2 года и 400 000 в неделю (Ромен Колле Годен)
66вчера, 21:40
Фонт об Ольмо: «Игрок, купленный за 55 млн, может уйти из «Барсы» спустя 4 месяца из-за непрофессионализма руководства. Требуем от Лапорты немедленных разъяснений»
32вчера, 21:27
Прудников об отстранении России: «Катастрофа для нашей страны. Нас нигде не любят. Спорт вне политики, но эти принципы давно забыты, к сожалению»
157вчера, 20:20
Артета о камбэке и 3:1 с «Брентфордом»: «Когда пропускаешь быстрый гол, приходится покорять гору, но «Арсенал» был вознагражден. Важная победа»
27вчера, 20:10
«У троих игроков «Боки» сифилис. Это не шутка на День дурака, я бы не стал спекулировать на здоровье». Аргентинский журналист Флауэрс о клубе
51вчера, 20:04
«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков в АПЛ при игре в запасе. «Ман Сити» отстает от лондонцев на 8 баллов
49вчера, 20:02
Глушаков о Семаке: «Взял много титулов, молодец, но до уровня Романцева пока не дотягивает. Но у него все впереди!»
28вчера, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
Ведущая «Матч ТВ» Петрикова о критике Карпина в адрес комментаторов: «Он сам особо не церемонится в выражениях. Зрителю такой формат интересен»
42 минуты назад
Артета о трансферах «Арсенала» зимой: «Мы сосредоточены на наших игроках. Они отличаются качеством и самоотдачей»
18вчера, 21:08
17-летний Нванери – 3-й в списке самых молодых игроков в старте «Арсенала» в матче АПЛ после Фабрегаса и Уолкотта
6вчера, 20:48
Умер экс-вратарь «Боруссии» де Бер. Он играл за клуб из Дортмунда с 1986 по 2001 год и тренировал голкиперов до 2018-го
10вчера, 20:34
Диего Коста покинул «Гремио» в связи с истечением контракта
6вчера, 20:15
Ташуев о бане России: «Не сказал бы, что мы варимся в своей каше, наоборот, мы варим кашу. Растет хорошее поколение, Батраков и компания будут достигать международных успехов»
6вчера, 19:14
Гасперини перед полуфиналом Суперкубка: «Интер» – сильнейшая команда, «Аталанта» должна оставаться в игре как можно дольше. Важно побороться за трофей и проверить конкурентоспособность»
2вчера, 19:00
Тренер «Милана» Консейсау о Франсишку из «Ювентуса»: «Дома он мой сын, но на работе будет соперником. У меня пятеро детей, общаюсь с ними каждый день»
2вчера, 18:51
Барелла (88), Александер-Арнолд (87) и Кунья (87) вошли в команду 16-й недели FC 25
1вчера, 18:45Фото
«Бавария» рассматривает вратаря «Брайтона» Вербрюггена и Судзуки из «Пармы» как возможных преемников Нойера
10вчера, 18:29
Рекомендуем