Бурлак о Батракове: «В «Зенит» вряд ли пойдет. Знаю его окружение, агентов – они не рассматривают такой вариант»
Тарас Бурлак оценил вероятность перехода «Локомотива» Алексея Батракова в «Зенит».
«Я думаю, что без шансов. Я просто Лёшу знаю, знаю его окружение, агентов. Он в «Зенит» вряд ли пойдет. Не то что вряд ли, они просто не рассматривают такой вариант», – сказал бывший защитник «Локомотива».
В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Батракова 10 голов и 6 ассистов. 19-летний хавбек «Локо» занимает 2-е место в гонке бомбардиров и по «гол+пас».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем