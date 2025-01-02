Бурлак о Батракове: «В «Зенит» вряд ли пойдет. Знаю его окружение, агентов – они не рассматривают такой вариант»

Тарас Бурлак оценил вероятность перехода «Локомотива» Алексея Батракова в «Зенит».

«Я думаю, что без шансов. Я просто Лёшу знаю, знаю его окружение, агентов. Он в «Зенит » вряд ли пойдет. Не то что вряд ли, они просто не рассматривают такой вариант», – сказал бывший защитник «Локомотива ».

В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Батракова 10 голов и 6 ассистов. 19-летний хавбек «Локо» занимает 2-е место в гонке бомбардиров и по «гол+пас».