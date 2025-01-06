На «Энфилде» протекла крыша во время матча «Ливерпуль» – «МЮ». Клуб выясняет причину случившегося

На «Энфилде» протекла крыша во время матча «Ливерпуль» – «МЮ».

После матча 20-го тура АПЛ (2:2) в соцсетях появились кадры, на которых можно увидеть потоки воды, льющиеся с крыши «Энфилда ». Одна из протечек произошла рядом с гостевым сектором с болельщиками «Манчестер Юнайтед ».

Как сообщает The Athletic, в настоящее время «Ливерпуль » выясняет причину попадания воды в конструкцию стадиона. По одной из версий, протечка могла случиться в результате сильного снегопада, из-за которого матч с «МЮ» могли отменить , однако во время игры также шел проливной дождь.

Ожидается, что расследование будет завершено до субботы, когда мерсисайдцы проведут следующий домашний матч – против «Аккрингтона» в Кубке Англии.