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На «Энфилде» протекла крыша во время матча «Ливерпуль» – «МЮ». Клуб выясняет причину случившегося

На «Энфилде» протекла крыша во время матча «Ливерпуль» – «МЮ».

После матча 20-го тура АПЛ (2:2) в соцсетях появились кадры, на которых можно увидеть потоки воды, льющиеся с крыши «Энфилда». Одна из протечек произошла рядом с гостевым сектором с болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, в настоящее время «Ливерпуль» выясняет причину попадания воды в конструкцию стадиона. По одной из версий, протечка могла случиться в результате сильного снегопада, из-за которого матч с «МЮ» могли отменить, однако во время игры также шел проливной дождь.

Ожидается, что расследование будет завершено до субботы, когда мерсисайдцы проведут следующий домашний матч – против «Аккрингтона» в Кубке Англии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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