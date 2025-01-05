«МЮ» не побеждает на «Энфилде» с 2016 года – 5 побед «Ливерпуля», 5 ничьих
«МЮ» почти 9 лет не может выиграть на «Энфилде».
Манкунианцы сыграли вничью с «Ливерпулем» в гостях (2:2) в 20-м туре АПЛ.
Последняя победа «МЮ» на «Энфилде» была одержана 17 января 2016 года в рамках АПЛ.
С тех пор мерсисайдцы 10 раз принимали «красных дьяволов» на своем поле во всех турнирах и ни разу не проиграли, одержав 5 побед и 5 раз сыграв вничью.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wildstat
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