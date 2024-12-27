  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фенербахче» хочет арендовать Феликса, Моуринью убеждает его перейти. «Челси» купил Жоау за 50+5 млн евро летом
7

«Фенербахче» хочет арендовать Феликса, Моуринью убеждает его перейти. «Челси» купил Жоау за 50+5 млн евро летом

Жоау Феликс может продолжить карьеру в Турции.

Тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью попросил президента клуба Али Коча рассмотреть возможность перехода полузащитника «Челси» Жоау Феликса, утверждает Fotomac.

Португальский тренер уже пытается убедить соотечественника перейти к нему. Также «Фенербахче» интересовался у «синих», согласны ли они на аренду Феликса. 

Феликс провел 9 матчей в этом сезоне АПЛ, дважды выйдя в старте. Статистику купленного за 50+5 млн евро игрока можно найти здесь.

У Моуринью все плохо в Турции: провалился против конкурентов и недоволен даже «запахом» 😬

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Fotomac
logoФенербахче
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЖозе Моуринью
logoвысшая лига Турция
logoЖоау Феликс
возможные трансферы
Али Коч
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче» хочет попробовать подписать де Брюйне. У хавбека истекает контракт с «Сити» (Fanatik)
34вчера, 10:25
Моуринью об 1:1 с «Еюпспором»: «Некачественный матч, в Турции происходит то, чего я не видел раньше. Я отвечаю за свою команду – «Фенербахче» выступил плохо, игроки должны отдавать больше»
522 декабря, 14:43
Талиска близок к переходу из «Аль-Насра» Роналду в «Фенербахче» 
1221 декабря, 04:30
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» запрашивал информацию по Осимхену. Трансфер зимой не ожидается, форвард намерен доиграть сезон в «Галатасарае»
110 минут назад
Рубен Аморим: «Тренер «МЮ» никогда не может чувствовать себя в безопасности. Я здесь месяц, у меня было четыре тренировки. Но мы не выигрываем»
411 минут назад
Футболка Зидана-1998 – в топе подделок. Отличите оригинал?
57 минут назадСпецпроект
Салах, Левандовски, Палмер, Де Хеа, ван Дейк – в сборной лучших игроков топ-5 лиг на данный момент по версии Goal
12сегодня, 12:49
Регистрация Ольмо и Виктора может быть обеспечена средствами членов совета директоров «Барсы». Возможны варианты с продажей VIP-мест и части Barça Vision
18сегодня, 12:33
Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Ипсвич», «Брайтон» против «Брентфорда»
819сегодня, 12:25
«Спартак» получил от ПСВ все деньги за трансфер Тила: «Зачислены на наш счет»
24сегодня, 12:19
«МЮ» предложил Рэшфорда «Ювентусу». Итальянцы согласны только на аренду, Мотта предпочитает Зиркзе
34сегодня, 12:00
Владимир Быстров: «В России в сто раз лучше, чем в ОАЭ. Тут жить в два раза дешевле, чем в Дубае»
34сегодня, 11:46
«Барсе» отказали в регистрации Ольмо и Виктора до конца сезона. Клуб снова обратится в суд 30 декабря
77сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о Мартинелли: «Ему придется прибавить, как и всем. Букайо, на которого мы очень рассчитываем, не будет с нами. Габи нравится ответственность и более важная роль»
128 минут назад
Ла Лига о решении суда не регистрировать Ольмо: «Приветствуем. Это могло бы серьезно подорвать равенство условий соревнований»
642 минуты назад
Смородская об Абаскале: «Шли бы во второй восьмерке с ним сейчас. «Спартаку» повезло от него избавиться. Говорить о багаже смешно – полный бред»
349 минут назад
Гендиректор «Локомотива» о Маркиньосе: «Если бы он не вел переговоры с нами, «Спартак» бы взял его намного дешевле»
657 минут назад
Аршавин о резервных командах: «Дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, другие – нет. Сильные игроки проводят там максимум 30 матчей: либо они востребованы, либо не тянут»
4сегодня, 12:54
«Милан» рассматривает 20-летнего Москеру на замену Томори. «Валенсия» оценивает защитника в 25 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
2сегодня, 12:39
Митрофанов об агентах: «Пользуются, что футболисты не знают, как отстоять права. Зарплата игрока 100 тысяч рублей, а в агентском договоре – неустойка в несколько млн долларов»
8сегодня, 12:11
Маркус Тюрам о фамилии: «Родители мальчиков, с которыми я играл, говорили гадости. Отвечал: «Забиваю не потому, что вратарь отходит, чтобы позволить сыну Лилиана забить»
4сегодня, 11:59
Директор «Реала» Бутрагеньо: «Цель – продолжать творить историю, это заложено в нашей ДНК. Анчелотти – мудрый человек, знает, как извлечь максимум из этих выдающихся игроков»
2сегодня, 11:41
Директор «Локо» Ульянов: «Нужен еще один форвард – футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать моменты. Напрашивается его приобретение или развитие внутри системы»
12сегодня, 11:26
Рекомендуем