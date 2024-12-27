«Фенербахче» хочет арендовать Феликса, Моуринью убеждает его перейти. «Челси» купил Жоау за 50+5 млн евро летом

Жоау Феликс может продолжить карьеру в Турции.

Тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью попросил президента клуба Али Коча рассмотреть возможность перехода полузащитника «Челси » Жоау Феликса , утверждает Fotomac.

Португальский тренер уже пытается убедить соотечественника перейти к нему. Также «Фенербахче» интересовался у «синих», согласны ли они на аренду Феликса.

Феликс провел 9 матчей в этом сезоне АПЛ , дважды выйдя в старте. Статистику купленного за 50+5 млн евро игрока можно найти здесь .

У Моуринью все плохо в Турции: провалился против конкурентов и недоволен даже «запахом» 😬