«Фенербахче» хочет арендовать Феликса, Моуринью убеждает его перейти. «Челси» купил Жоау за 50+5 млн евро летом
Жоау Феликс может продолжить карьеру в Турции.
Тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью попросил президента клуба Али Коча рассмотреть возможность перехода полузащитника «Челси» Жоау Феликса, утверждает Fotomac.
Португальский тренер уже пытается убедить соотечественника перейти к нему. Также «Фенербахче» интересовался у «синих», согласны ли они на аренду Феликса.
Феликс провел 9 матчей в этом сезоне АПЛ, дважды выйдя в старте. Статистику купленного за 50+5 млн евро игрока можно найти здесь.
У Моуринью все плохо в Турции: провалился против конкурентов и недоволен даже «запахом» 😬
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Fotomac
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