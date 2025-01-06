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  • Пономарев о Соболеве в ЦСКА: «Там и так есть нападающие, которые не умеют забивать – больше не нужно. Ни в коем случае не надо брать его в аренду»
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Пономарев о Соболеве в ЦСКА: «Там и так есть нападающие, которые не умеют забивать – больше не нужно. Ни в коем случае не надо брать его в аренду»

Владимир Пономарев не хочет видеть Александра Соболева в ЦСКА.

«Аренда Соболева в ЦСКА? Ни в коем случае не надо брать его в аренду у «Зенита». Толку ноль.

Соболев показал свой уровень. Когда-то давно он еще мог забивать, но сейчас этим навыком не обладает.

А в ЦСКА и так есть нападающие, которые не умеют забивать – больше таких не нужно», – сказал бывший защитник армейцев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
Владимир Алексеевич Пономарев
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
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