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Экс-арбитр Николаев поддержал бы отмену ВАР: «Технические моменты убивают эмоции, романтику. Ошибки тоже в природе футбола. Но идти против прогресса и технологий не получится»

Алексей Николаев объяснил, почему поддержал бы отказ от системы ВАР.

– Вы зацепили работу с ВАР?

– Слава богу, нет. Год‑два не хватило мне до этого момента. Когда на ретроматчах общаюсь с футболистами, они все рады, что играли без ВАР.

– Поначалу же большинство было против?

– Да некоторые и сейчас против.

– Понимаете их?

– Я и сам против. Конечно, понимаю.

– А из‑за чего? Нет былой романтики?

– Я не категорично против. Но если бы предложили убрать ВАР и вернуться к тому, что было раньше – я был бы за. Хотя прекрасно понимаю, что этого не случится. Идти против прогресса и технологий, который развивают мир и футбол, не получится.

Первое время после введения ВАР на поверхности была проблема с тем, что футболист забивает гол, но не может порадоваться, так как все смотрят «телевизор». Долгая проверка правильности решения, вне игры, линии. Эти технические моменты убивают футбол, эмоции, как вы правильно сказали, романтику. В природе футбола в том числе ведь и ошибки.

Да, клубы вкладывают средства в развитие футбола, ставят перед собой высокие цели, и одна судейская ошибка может все перевернуть. Но вопрос можно поставить так, что и футболист может не попасть по воротам с пяти метров. Это же тоже часть футбола, которая никогда не изменится, – сказал бывший арбитр.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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