Мостовой о том, что у Головина нет трофеев с «Монако»: «Ничего страшного, он один из лучших футболистов России. Можно быть 10-кратным чемпионом Норвегии, но кто их знает?»

Александр Мостовой высказался о карьере Александра Головина в «Монако».

«Нет ничего страшного, что Александр Головин пока не выиграл ни одного трофея с «Монако»! Это же не говорит о том, что Александр плохой игрок. Головин в любом случае является одним из лучших футболистов в России. Он был, есть и останется. Я ведь тоже в свое время во Франции не смог завоевать Кубок , проиграв в финале «ПСЖ ». Так что ничего страшного.

Трофеи в футболе не все решают. Можно быть 10-кратным чемпионом Норвегии, 10-кратным чемпионом Финляндии. Но кто их знает? Или сидеть на скамейке запасных, не выходить на поле, но выигрывать титулы. Я таких столько видел.

Жалко, конечно, что не получилось Александру воспользоваться шансом и выиграть Суперкубок Франции, но никуда уходить ему не надо. «Монако» – сильная команда! Пусть продолжает играть там. У Головина хороший контракт, замечательная жизнь. В Монако люди мечтают попасть, а он играет и живет там», – сказал бывший полузащитник сборной России.