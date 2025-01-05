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Энрике о победе «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «Монако» – одна из лучших команд Франции, было тяжело. Трофеи важны, особенно в начале года»

Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции.

Парижский клуб выиграл трофей, обыграв «Монако» (1:0) благодаря голу Усмана Дембеле в добавленное ко 2-му тайму время.

«Мы увидели отличный матч двух команд, играющих в очень хороший футбол. Думаю, все смогли насладиться хорошей игрой.

Очень сложный матч против одной из лучших команд Франции. Мы видели очень атакующих игроков, даже больше, чем обычно.

Играть против «Монако» всегда тяжело, но сегодня в особенности – думаю, мы провели очень хороший финал. Трофеи важны, особенно в начале года, учитывая, что ждет нас впереди. У нас очень напряженный график.

В моем распоряжении довольно много нападающих, достаточно, чтобы принимать нужные решения. Что касается схемы, то Усман [Дембеле] может больше играть как в центре, так и на фланге – в этом случае он может прекрасно смещаться в центр. То же самое касается защитников или фланговых игроков. Это не проблема.

Для меня важна команда и тот факт, что она может постоянно совершенствоваться, независимо от того, кто играет. Я давно знаю, как это работает», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoМонако
logoСуперкубок Франции
logoУсман Дембеле
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
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