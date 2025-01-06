Тренер «Монако» Хюттер о 0:1 в Суперкубке Франции: «Проигрыш на последних минутах – тяжелый удар. «ПСЖ» заслужил победу, но я доволен, что мы боролись до конца»

Тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о поражении от «ПСЖ» в Суперкубке Франции.

«Монако » уступил со счетом 0:1, пропустив от «ПСЖ » на 92-й минуте.

– Проигрывая на последних минутах, вы всегда прежде всего испытываете разочарование. Несмотря ни на что, если посмотреть на матч целиком, «ПСЖ» заслужил эту победу. Но я доволен тем, что мы сделали сегодня, потому что мы боролись до конца, стараясь забить.

У нас было несколько моментов, но мы также многое позволяли «ПСЖ», особенно в штрафной площади, где мы не были достаточно организованы. Поздравляю «ПСЖ» с титулом, хотя мы, конечно, очень разочарованы поражением.

– Чего не хватило сегодня, чтобы надеяться на лучшее?

– Нужно быть честными, у «ПСЖ» было гораздо больше моментов, чем у нас. Но у нас был план на игру, и команда старалась его придерживаться, и я хочу поздравить их с этим.

Конечно, все игроки были расстроены в раздевалке после поражения на последних минутах, потому что это тяжелый удар. Теперь мы должны поднять голову и подумать о следующем матче против «Нанта». В любом случае, думаю, болельщики увидели очень красивую игру.

Следует признать, что у «ПСЖ» есть игроки очень высокого качества. В первом тайме команда действительно была слишком пассивна, мы недостаточно владели мячом. Во втором тайме мы были лучше, у нас были возможности забить, Вандерсон даже пробил в штангу. Поэтому поражение на последних секундах – огромное разочарование, – сказал Хюттер .