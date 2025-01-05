Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции, Головин – в старте «Монако»
Матвей Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Монако».
Сегодня «ПСЖ» и «Монако» разыграют Суперкубок Франции в Катаре.
Место в воротах парижан с первых минут займет Джанлуиджи Доннарумма. Сафонов начнет игру на скамейке запасных.
Александр Головин попал в стартовый состав «Монако».
«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Ли Кан Ин, Дембеле.
«Монако»: Кен, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Головин, Минамино, Бен-Сегир, Аклиуш, Иленикена.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
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