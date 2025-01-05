Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции, Головин – в старте «Монако»

Матвей Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Монако».

Сегодня «ПСЖ » и «Монако» разыграют Суперкубок Франции в Катаре.

Место в воротах парижан с первых минут займет Джанлуиджи Доннарумма . Сафонов начнет игру на скамейке запасных.

Александр Головин попал в стартовый состав «Монако».

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Ли Кан Ин, Дембеле.

«Монако»: Кен, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Головин, Минамино, Бен-Сегир, Аклиуш, Иленикена.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.