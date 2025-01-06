Веретенников может войти в штаб Слуцкого в «Шанхае»

Олег Веретенников вскоре может стать ассистентом Леонида Слуцкого.

В тренерском штабе «Шанхай Шеньхуа » Веретенников, вероятно, заменит Василия Березуцкого, который в конце ноября возглавил азербайджанский «Сабах».

Последним местом работы Веретенникова была «Кубань», где он до сентября 2024 года занимал должность старшего тренера во Второй лиге А.

Ранее 55-летний специалист возглавлял «Краснодар-2», «Ротор» и «Луч-Энергию», а также входил в тренерские штабы «Рубина» и казахстанского «Тобола».