«Кубань» уволила тренера Евдокимова. Клуб ранее выставил игроков академии на матч Кубка России, самому старшему было 20 лет

Роберт Евдокимов покинул «Кубань».

Клуб объявил о расставании с главным тренером по обоюдному согласию сторон.

« возглавил «Кубань» в апреле текущего года, на тот момент задачей команды было сохранение прописки в ФНЛ. По итогам сезона-2023/24 команда покинула Первую лигу и в условиях трансферного бана специалист начал новый сезон-2024/25 в LEON Второй лиге А. В 7 сыгранных поединках команда одержала 1 победу, трижды сыграла вничью и еще 3 раза потерпела поражения. К сожалению, второй раз показать результат сезона-2021/22 не получилось, когда команда провела 44 матча, в которых 29 матчей были без поражений (15 побед, 14 ничьих).

Также с Робертом Геннадьевичем клуб покидают старший тренер Олег Веретенников, тренер Евгений Варламов и тренер вратарей Платон Захарчук.

Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Роберта Геннадьевича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении клуба.

Ранее « » выставила игроков академии на матч Фонбет Кубка России против «Кубань-Холдинг», а 14-летний вратарь Роман Сафонов стал самым молодым футболистом в истории турнира. Евдокимов не присутствовал на игре.

«Кубань» занимает 8-е место в группе «Золото» LEON Второй лиги А по итогам 7 туров.