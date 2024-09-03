«Кубань» уволила тренера Евдокимова. Клуб ранее выставил игроков академии на матч Кубка России, самому старшему было 20 лет

Теги отставки Олег Веретенников Евгений Варламов Роберт Евдокимов Кубань Платон Захарчук Вторая лига А Футбол

Роберт Евдокимов покинул «Кубань».

Клуб объявил о расставании с главным тренером по обоюдному согласию сторон.

«Евдокимов возглавил «Кубань» в апреле текущего года, на тот момент задачей команды было сохранение прописки в ФНЛ. По итогам сезона-2023/24 команда покинула Первую лигу и в условиях трансферного бана специалист начал новый сезон-2024/25 в LEON Второй лиге А. В 7 сыгранных поединках команда одержала 1 победу, трижды сыграла вничью и еще 3 раза потерпела поражения. К сожалению, второй раз показать результат сезона-2021/22 не получилось, когда команда провела 44 матча, в которых 29 матчей были без поражений (15 побед, 14 ничьих).

Также с Робертом Геннадьевичем клуб покидают старший тренер Олег Веретенников, тренер Евгений Варламов и тренер вратарей Платон Захарчук.

Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Роберта Геннадьевича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении клуба.

Ранее «Кубань» выставила игроков академии на матч Фонбет Кубка России против «Кубань-Холдинг», а 14-летний вратарь Роман Сафонов стал самым молодым футболистом в истории турнира. Евдокимов не присутствовал на игре. 

«Кубань» занимает 8-е место в группе «Золото» LEON Второй лиги А по итогам 7 туров.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зачем связывать увольнение с кубком? Результаты во Второй лиге - главный фактор
+1
0
+1
Евдокимов после Оренбурга сдулся как тренер. всюду нет результатов. возит за собой друзей по клубам. да, проблемная кубань это тупиковый путь в карьере, но понимая что в клубе денег нет и играть практически некем идти туда. проще взять клуб-середняк 2 лиги со стабильным положением во всем.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий