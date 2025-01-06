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  • Ван Дейк о 2:2 с «МЮ»: «Ливерпуль» слишком легко терял мяч и раскрывался – все могло обернуться куда хуже. Мы смотрим на следующие матчи, а не в таблицу»
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Ван Дейк о 2:2 с «МЮ»: «Ливерпуль» слишком легко терял мяч и раскрывался – все могло обернуться куда хуже. Мы смотрим на следующие матчи, а не в таблицу»

Вирджил ван Дейк недоволен игрой «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

– Если быть максимально честным, все могло быть намного хуже. В концовке у соперника был отличный шанс, который мог завершиться для нас намного хуже. Конечно, я разочарован тем, что мы потеряли очки дома, но нужно двигаться дальше, и мы сделаем это.

Мы вели в счете 2:1 и должны были стараться контролировать игру и удерживать мяч дольше, чем на три-четыре паса. Иногда мы слишком легко теряли мяч и раскрывались больше, чем следовало. Мы не идеальны, мы все еще учимся, и из этого тоже нужно извлечь уроки.

– Вы недооценивали «Манчестер Юнайтед» перед матчем?

– Это все разговоры СМИ. К нам это не имеет никакого отношения. Мы ждали очень сложного матча, что и произошло сегодня. Мы не думали ни о чем подобном.

Мы смотрим на следующие матчи, а не в турнирную таблицу, – сказал защитник «Ливерпуля».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoВирджил ван Дейк
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