Бруну о 2:2 с «Ливерпулем»: «МЮ» ехал за победой, одно очко нас не устраивает. Мы показали хорошую игру, это должен быть наш стандарт»
«Одно очко нас не устраивает. Результат нельзя назвать плохим, но мы не можем этим довольствоваться. Мы приехали сюда за победой.
Возможно, самый явный момент был у нас в конце матча. Думаю, команда в целом показала хорошую игру.
Неприятнее всего, что мы не можем понять, почему у нас не получается играть так каждую неделю. Мы должны смотреть в будущее, извлекать положительные моменты и двигаться вперед, думая, что это должно быть нашим стандартом. Можно выигрывать или проигрывать, играть вничью, как сегодня, но таким должен быть наш уровень.
Результаты – самое важное в футболе, в конце концов, каждый хочет победить. Я доволен всеми.
Скорости, качество работы с мячом, то, как игроки справлялись с индивидуальной задачей – все это было действительно хорошо. Это то, что мы должны постоянно делать в будущем», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».
Промах дня: Магуайр дал выше на «Энфилде». 90+7, сантиметры до победы!
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