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  • Бруну о 2:2 с «Ливерпулем»: «МЮ» ехал за победой, одно очко нас не устраивает. Мы показали хорошую игру, это должен быть наш стандарт»
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Бруну о 2:2 с «Ливерпулем»: «МЮ» ехал за победой, одно очко нас не устраивает. Мы показали хорошую игру, это должен быть наш стандарт»

Бруну Фернандеш недоволен ничьей в матче с «Ливерпулем» (2:2).

«Одно очко нас не устраивает. Результат нельзя назвать плохим, но мы не можем этим довольствоваться. Мы приехали сюда за победой.

Возможно, самый явный момент был у нас в конце матча. Думаю, команда в целом показала хорошую игру.

Неприятнее всего, что мы не можем понять, почему у нас не получается играть так каждую неделю. Мы должны смотреть в будущее, извлекать положительные моменты и двигаться вперед, думая, что это должно быть нашим стандартом. Можно выигрывать или проигрывать, играть вничью, как сегодня, но таким должен быть наш уровень.

Результаты – самое важное в футболе, в конце концов, каждый хочет победить. Я доволен всеми.

Скорости, качество работы с мячом, то, как игроки справлялись с индивидуальной задачей – все это было действительно хорошо. Это то, что мы должны постоянно делать в будущем», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
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