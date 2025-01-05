«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции в 10-й раз за 11 последних лет. У клуба 13 побед – это рекорд турнира

«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции в рекордный 13-й раз.

В матче за Суперкубок Франции парижане обыграли «Монако » со счетом 1:0.

«ПСЖ » завоевал Суперкубок страны в 10-й раз за последние 11 лет. Единственный раз с 2013 года парижане упустили трофей в 2021 году, уступив «Лиллю».

Всего «ПСЖ» выигрывал Суперкубок Франции 13 раз и является рекордсменом турнира по количеству побед. На втором месте «Лион» (8 трофеев), третью строчку делят «Ремйс» и «Сент-Этьен» (по 5 трофеев).