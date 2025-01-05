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  • Кин о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вряд ли кто-то предполагал, что «МЮ» забьет дважды и почти вырвет победу. Они показали энтузиазм, но важно закрепить это»
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Кин о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вряд ли кто-то предполагал, что «МЮ» забьет дважды и почти вырвет победу. Они показали энтузиазм, но важно закрепить это»

Рой Кин оценил игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем».

Матч 20-го тура АПЛ на «Энфилде» завершился со счетом 2:2.

«Манчестер Юнайтед» завелся. Они проявили некоторый энтузиазм. Недавно они сделали то же самое [в матче] с «Манчестер Сити».

Однако можно возразить, что в «Манчестер Юнайтед» нельзя просто выбирать, когда вам захочется  показать себя.

Не думаю, что кто-то мог предположить, что они сегодня забьют два и почти вырвут победу в концовке. Но важно, что они должны это закрепить», – сказал бывший игрок «МЮ».

Промах дня: Магуайр дал выше на «Энфилде». 90+7, сантиметры до победы!

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoРой Кин
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
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