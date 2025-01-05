Кин о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вряд ли кто-то предполагал, что «МЮ» забьет дважды и почти вырвет победу. Они показали энтузиазм, но важно закрепить это»
Рой Кин оценил игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем».
Матч 20-го тура АПЛ на «Энфилде» завершился со счетом 2:2.
«Манчестер Юнайтед» завелся. Они проявили некоторый энтузиазм. Недавно они сделали то же самое [в матче] с «Манчестер Сити».
Однако можно возразить, что в «Манчестер Юнайтед» нельзя просто выбирать, когда вам захочется показать себя.
Не думаю, что кто-то мог предположить, что они сегодня забьют два и почти вырвут победу в концовке. Но важно, что они должны это закрепить», – сказал бывший игрок «МЮ».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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