«Ливерпуль» не проигрывает «МЮ» 5 матчей подряд в АПЛ – 2 победы и 3 ничьих
«Ливерпуль» не проигрывает «МЮ» в АПЛ более двух лет .
Команда Арне Слота на своем поле сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 20-м туре.
Таким образом, «Ливерпуль» не проигрывает манкунианцам в АПЛ уже пять матчей – 2 победы и 3 ничьих.
Последнее поражение было в августе 2022 года (1:2).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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