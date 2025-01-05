«Ливерпуль» не проигрывает «МЮ» 5 матчей подряд в АПЛ – 2 победы и 3 ничьих

«Ливерпуль» не проигрывает «МЮ» в АПЛ более двух лет .

Команда Арне Слота на своем поле сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед » (2:2) в 20-м туре.

Таким образом, «Ливерпуль » не проигрывает манкунианцам в АПЛ уже пять матчей – 2 победы и 3 ничьих.

Последнее поражение было в августе 2022 года (1:2).