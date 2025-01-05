У Аморима 4 победы в 12 матчах в «МЮ» при 6 поражениях и 2 ничьих
Рубен Аморим выиграл лишь треть матчей во главе «МЮ».
Манкунианцы сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) в 20-м туре АПЛ.
Аморим провел свой 12-й матч на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». На его счету 4 победы, 6 поражений и 2 ничьих.
Команда идет на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ с 23 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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