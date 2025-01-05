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  • Оливер назначил пенальти ворота «МЮ» за руку де Лигта в игре с «Ливерпулем» – после ВАР. Салах реализовал 11-метровый
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Оливер назначил пенальти ворота «МЮ» за руку де Лигта в игре с «Ливерпулем» – после ВАР. Салах реализовал 11-метровый

«МЮ» пропустил с пенальти в матче с  «Ливерпулем».

На 67-й минуте игры 20-го тура АПЛ мяч после удара головой Диогу Жоты попал в поднятую руку Маттейса де Лигта в штрафной площади «МЮ».

Главный судья матча Майкл Оливер не назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора эпизода изменил свое решение.

Мохамед Салах реализовал 11-метровый и вывел «Ливерпуль» вперед.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
видеоповторы
logoМайкл Оливер
logoсудьи
logoпремьер-лига Англия
logoДиогу Жота
logoМаттейс де Лигт
logoМохамед Салах
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