Оливер назначил пенальти ворота «МЮ» за руку де Лигта в игре с «Ливерпулем» – после ВАР. Салах реализовал 11-метровый
«МЮ» пропустил с пенальти в матче с «Ливерпулем».
На 67-й минуте игры 20-го тура АПЛ мяч после удара головой Диогу Жоты попал в поднятую руку Маттейса де Лигта в штрафной площади «МЮ».
Главный судья матча Майкл Оливер не назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора эпизода изменил свое решение.
Мохамед Салах реализовал 11-метровый и вывел «Ливерпуль» вперед.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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