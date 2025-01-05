Оливер назначил пенальти ворота «МЮ» за руку де Лигта в игре с «Ливерпулем» – после ВАР. Салах реализовал 11-метровый

«МЮ» пропустил с пенальти в матче с «Ливерпулем».

На 67-й минуте игры 20-го тура АПЛ мяч после удара головой Диогу Жоты попал в поднятую руку Маттейса де Лигта в штрафной площади «МЮ ».

Главный судья матча Майкл Оливер не назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора эпизода изменил свое решение.

Мохамед Салах реализовал 11-метровый и вывел «Ливерпуль » вперед.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции Viaplay