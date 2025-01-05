«МЮ» забил на «Энфилде» впервые с 2018 года

«МЮ» забил «Ливерпулю» на выезде впервые с 2018 года.

Лисандро Мартинес открыл счет на 52-й минуте матча 20-го тура АПЛ на «Энфилде». Этот гол стал для «Манчестер Юнайтед » первым на этом стадионе более чем за 6 лет – последний раз манкунианцы забивали «Ливерпулю» в гостях 16 декабря 2018 года.

Безголевая серия «МЮ» на «Энфилде » продлилась 559 минут – за это время команда нанесла по воротам «Ливерпуля » 45 ударов.

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Гакпо ответил на гол Мартинеса через 7 минут. Онлайн-трансляция