«МЮ» забил на «Энфилде» впервые с 2018 года
«МЮ» забил «Ливерпулю» на выезде впервые с 2018 года.
Лисандро Мартинес открыл счет на 52-й минуте матча 20-го тура АПЛ на «Энфилде». Этот гол стал для «Манчестер Юнайтед» первым на этом стадионе более чем за 6 лет – последний раз манкунианцы забивали «Ливерпулю» в гостях 16 декабря 2018 года.
Безголевая серия «МЮ» на «Энфилде» продлилась 559 минут – за это время команда нанесла по воротам «Ливерпуля» 45 ударов.
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Гакпо ответил на гол Мартинеса через 7 минут. Онлайн-трансляция
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
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