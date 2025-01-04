Беллингем после игры с «Валенсией»: «Мне казалось, что я подвел команду, не забив пенальти, был зол. Но показал, что хочу быть лидером. Ты не можешь сдаться, если носишь футболку «Реала»
«Это была сумасшедшая игра. Очень тяжело, когда команда так много от тебя ждет, а ты промахиваешься с пенальти. Мне казалось, что я подвел команду, и я был зол на себя.
Я должен был сосредоточиться, потому что такое случается. Мои одноклубники были великолепны. Это тот «Реал», который мы хотим видеть, и тот, которого заслуживают болельщики.
Когда носишь эту футболку, ты никогда не можешь сдаться. Когда я не забил пенальти, мои одноклубники могли бы обвинить меня, но они поддержали, утешили. Мы показали характер «Реала», играя вдесятером. Мы выстояли и взяли три важных очка в борьбе за Ла Лигу.
В целом я сыграл хорошо. Я хорошо отдохнул с семьей, вернулся с желанием и решимостью. Пенальти не повлиял на меня, потому что я знал, что играю хорошо.
Приятно забить победный гол, но важнее, чтобы мы играли так, как в этот раз. Я хочу быть лидером в команде, и сегодня я это показал», – сказал футболист «Реала».
«Реал» камбэкнул в меньшинстве: с «Валенсией» на 90+5. Как Модрич и Джуд все перевернули?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий