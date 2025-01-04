  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Беллингем после игры с «Валенсией»: «Мне казалось, что я подвел команду, не забив пенальти, был зол. Но показал, что хочу быть лидером. Ты не можешь сдаться, если носишь футболку «Реала»
35

Беллингем после игры с «Валенсией»: «Мне казалось, что я подвел команду, не забив пенальти, был зол. Но показал, что хочу быть лидером. Ты не можешь сдаться, если носишь футболку «Реала»

Джуд Беллингем поделился мыслями после матча с «Валенсией (2:1).

«Это была сумасшедшая игра. Очень тяжело, когда команда так много от тебя ждет, а ты промахиваешься с пенальти. Мне казалось, что я подвел команду, и я был зол на себя.

Я должен был сосредоточиться, потому что такое случается. Мои одноклубники были великолепны. Это тот «Реал», который мы хотим видеть, и тот, которого заслуживают болельщики.

Когда носишь эту футболку, ты никогда не можешь сдаться. Когда я не забил пенальти, мои одноклубники могли бы обвинить меня, но они поддержали, утешили. Мы показали характер «Реала», играя вдесятером. Мы выстояли и взяли три важных очка в борьбе за Ла Лигу.

В целом я сыграл хорошо. Я хорошо отдохнул с семьей, вернулся с желанием и решимостью. Пенальти не повлиял на меня, потому что я знал, что играю хорошо.

Приятно забить победный гол, но важнее, чтобы мы играли так, как в этот раз. Я хочу быть лидером в команде, и сегодня я это показал», – сказал футболист «Реала».

«Реал» камбэкнул в меньшинстве: с «Валенсией» на 90+5. Как Модрич и Джуд все перевернули?

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
logoВаленсия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» камбэкнул в меньшинстве: с «Валенсией» на 90+5. Как Модрич и Джуд все перевернули?
87сегодня, 11:15
Клубное ТВ «Реала» после игры с «Валенсией»: «Мы победили грязную Ла Лигу. Только мы можем справиться с целой системой»
108сегодня, 10:42
Гвардиола или Ротенберг? Валиева или Загитова? Самые популярные люди и команды на Спортсе’‘ в 2024-м
22сегодня, 10:10
Винисиус толкнул вратаря в шею – прямая красная, с поля уводили силой. Новый скандал на «Месталье»
173сегодня, 09:15
Винисиуса дисквалифицируют на два матча за толчок вратаря «Валенсии». «Реал» подаст апелляцию
133сегодня, 08:55
Рекомендуем
Главные новости
Экс-директор «Барсы» Фрейша о наказании для Винисиуса: «Минимум 6 матчей дисквалификации. Иначе скандал»
1514 минут назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
24 минуты назадСпецпроект
Байден вручит Месси и Мэджику Джонсону Президентскую медаль Свободы – одну из двух высших наград США для гражданских лиц
4952 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» в гостях у «Пэлас», «Тоттенхэм» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
9054 минуты назадLive
Пеп взял ответственность за результаты «Ман Сити»: «Виню себя. Не смог вытянуть игроков»
43сегодня, 12:10
Промесу могут дать разрешение на выезд из ОАЭ в феврале. Игрок может вернуться в «Спартак» («СЭ»)
144сегодня, 11:45
«Спартак» поздравил Промеса с 33-летием. Квинси ответил: «❤️ ⏳»
44сегодня, 11:10
Жена Смолова: «Отмечаю 4 года трезвости от алкоголя и наркотиков. Ходила на собрания анонимных алкоголиков и наркоманов. Не занималась сексом полтора года, целибат прочистил мне мозги»
103сегодня, 10:58
Клубное ТВ «Реала» после игры с «Валенсией»: «Мы победили грязную Ла Лигу. Только мы можем справиться с целой системой»
108сегодня, 10:42
«Зенит» хочет выручить за Артура около 15 млн евро (Metaratings)
90сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ещенко о возможном возвращении Промеса: «Думаю, «Спартак» вернет легенду»
529 минут назад
Александр Мостовой: «Романцев – лучший тренер в российской истории. Против фактов не попрешь. Олег Иванович нашел и поверил в меня»
1342 минуты назад
«Краснодар» ведет активные переговоры о трансфере 29-летнего вингера «Баии» Адемира. У него 3+4 в 31 матче чемпионата Бразилии-2024 
13сегодня, 11:38
Степашин о сборной: «У нас неплохая молодая команда, которая могла бы побороться на Евро и ЧМ. Думаю, через 2-3 года будем играть»
5сегодня, 11:24
Дмитрий Аленичев: «Динамо» вряд ли предоставится шанс на чемпионство в ближайшее время. Главное событие 2024-го для российского футбола – их упущенное чемпионство»
7сегодня, 10:48
Черчесов считает, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола до конца сезона: «Почему нет? Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован»
9сегодня, 10:20
Эвра призвал вернуть Магуайру капитанскую повязку в «МЮ»: «Он проявил стойкость и лидерство»
10сегодня, 09:38
«Спартак» поздравил Романцева с 71-летием: «Желаем легенде крепкого здоровья и долголетия. Благодарим не только за две из четырех звезд над эмблемой, но и за фирменный стиль»
17сегодня, 09:32
Массимо Каррера: «Станкович проделывает хорошую работу. «Спартак» может стать чемпионом с ним»
8сегодня, 09:25
Каманцев о спаде Карасева: «Судейство имеет субъективные вещи, когда ментальная форма влияет на принятие решений»
6сегодня, 08:35
Рекомендуем