Беллингем после игры с «Валенсией»: «Мне казалось, что я подвел команду, не забив пенальти, был зол. Но показал, что хочу быть лидером. Ты не можешь сдаться, если носишь футболку «Реала»

Джуд Беллингем поделился мыслями после матча с «Валенсией (2:1).

«Это была сумасшедшая игра. Очень тяжело, когда команда так много от тебя ждет, а ты промахиваешься с пенальти. Мне казалось, что я подвел команду, и я был зол на себя.

Я должен был сосредоточиться, потому что такое случается. Мои одноклубники были великолепны. Это тот «Реал», который мы хотим видеть, и тот, которого заслуживают болельщики.

Когда носишь эту футболку, ты никогда не можешь сдаться. Когда я не забил пенальти, мои одноклубники могли бы обвинить меня, но они поддержали, утешили. Мы показали характер «Реала », играя вдесятером. Мы выстояли и взяли три важных очка в борьбе за Ла Лигу .

В целом я сыграл хорошо. Я хорошо отдохнул с семьей, вернулся с желанием и решимостью. Пенальти не повлиял на меня, потому что я знал, что играю хорошо.

Приятно забить победный гол, но важнее, чтобы мы играли так, как в этот раз. Я хочу быть лидером в команде, и сегодня я это показал», – сказал футболист «Реала».

«Реал» камбэкнул в меньшинстве: с «Валенсией» на 90+5. Как Модрич и Джуд все перевернули?