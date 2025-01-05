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«Никогда не видел, чтобы за столкновение головами назначали пенальти. Это происходит на каждом угловом!» Линекер об 11-метровом в матче «Арсенала» и «Брайтона»

Гари Линекер и Дэнни Мерфи не согласны с пенальти в игре «Арсенала» и «Брайтона».

Матч 20-го тура АПЛ завершился ничьей со счетом 1:1. На 61-й минуте в ворота «канониров» после проверки ВАР был назначен пенальти. Вильям Салиба ударил головой в голову Жоао Педро Жезусу, после чего тут упал на газон. Бразилец сам реализовал 11-метровый. 

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Эксперты обсудили эпизод в эфире программы Saturday night’s Match of the Day.

«Не хочу, чтобы назначали пенальти, когда игроки случайно сталкивается в погоне за мячом. Большинство людей не хотят этого», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи.

«Я согласен. Я слишком долго смотрел футбол и никогда не видел, чтобы за столкновение головами назначали пенальти. Это происходит на каждом угловом!» – заявил экс-игрок сборной Англии Гари Линекер.

«Никогда такого не видел». Артета в гневе после пенальти «Брайтона» – за удар головами

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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logoВильям Салиба
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