«Никогда не видел, чтобы за столкновение головами назначали пенальти. Это происходит на каждом угловом!» Линекер об 11-метровом в матче «Арсенала» и «Брайтона»
Матч 20-го тура АПЛ завершился ничьей со счетом 1:1. На 61-й минуте в ворота «канониров» после проверки ВАР был назначен пенальти. Вильям Салиба ударил головой в голову Жоао Педро Жезусу, после чего тут упал на газон. Бразилец сам реализовал 11-метровый.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.
Эксперты обсудили эпизод в эфире программы Saturday night’s Match of the Day.
«Не хочу, чтобы назначали пенальти, когда игроки случайно сталкивается в погоне за мячом. Большинство людей не хотят этого», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи.
«Я согласен. Я слишком долго смотрел футбол и никогда не видел, чтобы за столкновение головами назначали пенальти. Это происходит на каждом угловом!» – заявил экс-игрок сборной Англии Гари Линекер.
«Никогда такого не видел». Артета в гневе после пенальти «Брайтона» – за удар головами
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