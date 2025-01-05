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Матч «Ливерпуля» и «МЮ» должен пройти по расписанию, сообщили клубы. В 15:00 будет еще одно совещание о погодных условиях

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» высказались о возможной отмене их матча.

Ранее стало известно, что игру 20-го тура АПЛ могут отменить из-за снега.

«На данный момент планируется, что матч пройдет в обычном режиме, прилагаются все усилия для его проведения.

В полдень (15:00 по московскому времени – Спортс’‘) состоится еще одно совещание для оценки текущих условий», – говорится в сообщении мерсисайдцев.

«На данный момент планируется, что наш матч состоится, несмотря на сегодняшние предупреждения о снегопаде и погоде», – сообщили манкунианцы в X.

Матч запланирован на 19:30 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, если она состоится.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Ливерпуля» в X
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