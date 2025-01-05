Аморим об «МЮ»: «Игроки нервничают, иногда боятся на поле – мы должны с этим справиться. Отдаю все, чтобы помочь клубу, мы добьемся успеха»

Рубен Аморим отметил нервозность игроков «Манчестер Юнайтед» на поле.

Главный тренер манкунианцев высказался о матче с «Ливерпулем», который должен пройти сегодня на «Энфилде».

«Конечно, есть большое давление. Для меня это гордость, дело также и в выступлении. Труднее, когда мы не играем хорошо.

Игроки нервничают на поле, иногда боятся. Мы должны с этим справиться.

Я сделаю все возможное. Я отдаю все, чтобы помочь клубу, и мы добьемся успеха. Я знаю, что сейчас это трудно осознать, но мы добьемся успеха», – заявил тренер «Манчестер Юнайтед».