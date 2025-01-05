Аморим об «МЮ»: «Игроки нервничают, иногда боятся на поле – мы должны с этим справиться. Отдаю все, чтобы помочь клубу, мы добьемся успеха»
Рубен Аморим отметил нервозность игроков «Манчестер Юнайтед» на поле.
Главный тренер манкунианцев высказался о матче с «Ливерпулем», который должен пройти сегодня на «Энфилде».
«Конечно, есть большое давление. Для меня это гордость, дело также и в выступлении. Труднее, когда мы не играем хорошо.
Игроки нервничают на поле, иногда боятся. Мы должны с этим справиться.
Я сделаю все возможное. Я отдаю все, чтобы помочь клубу, и мы добьемся успеха. Я знаю, что сейчас это трудно осознать, но мы добьемся успеха», – заявил тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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