Романцев о том, что спад «Зенита» может быть обусловлен шестью подряд чемпионствами: «Как можно устать от побед? В этом смысл профессии футболиста»

Олег Романцев высказался о спаде «Зенита».

– Сейчас многие объясняют спад «Зенита» психологической усталостью после шести подряд чемпионств. В «Спартаке» Романцева такие золотые серии тоже случались. Создавало ли это вам похожие трудности, и если да, как удавалось их избежать?

– Извините, но не могу понять, как можно устать от побед? Ведь именно в этом состоит смысл профессии футболиста! Вот почему, когда я брал новичка, то уже в первой беседе с ним говорил, что он пришел в коллектив, у которого только одна цель – победа! И сразу старался понять, станет ли этот парень спартаковцем.

К счастью, мне везло, и чаще всего обходилось без ошибок. Да, турнирные спады случались. Но то были рабочие моменты, с которыми мы справлялись общими усилиями, а затем шли дальше.

И я не припомню, чтобы они влияли на настрой команды, заставляли меня одергивать футболистов, проводить собрания с призывами взять себя в руки и вспомнить о чести клуба, – сказал бывший тренер «Спартака».