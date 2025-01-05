«Алания» планирует ввести потолок зарплат (150 тысяч рублей в месяц) на фоне сокращения бюджета («ФНЛ с Ильевым»)
«Алания» планирует ввести потолок зарплат – 150 тысяч рублей в месяц.
Об этом сообщает «ФНЛ с Ильевым».
По данным источника, владикавказский клуб рассматривает такое решение на фоне сокращения своего бюджета. Ожидается, что зарплаты некоторых игроков «Алании» упадут в 3-4 раза.
После 21 тура «Алания» занимает в Мелбет Первой лиге предпоследнее, 17-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ФНЛ с Ильевым»
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