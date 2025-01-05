«Алания» планирует ввести потолок зарплат (150 тысяч рублей в месяц) на фоне сокращения бюджета («ФНЛ с Ильевым»)

«Алания» планирует ввести потолок зарплат – 150 тысяч рублей в месяц.

Об этом сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, владикавказский клуб рассматривает такое решение на фоне сокращения своего бюджета . Ожидается, что зарплаты некоторых игроков «Алании » упадут в 3-4 раза.

После 21 тура «Алания» занимает в Мелбет Первой лиге предпоследнее, 17-е место.