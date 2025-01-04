Александр Мостовой: «Романцев – лучший тренер в российской истории. Против фактов не попрешь. Олег Иванович нашел и поверил в меня»

Александр Мостовой назвал Олега Романцева лучшим тренером в российской истории.

«Вся страна знает путь Александра Мостового в большой футбол. Олег Иванович меня заметил. Все, что связано с футболом, связано с ним. Он нашел и поверил в меня.

Романцев – лучший тренер России? Статистику не обманешь. Против фактов не попрешь. На данный момент это лучший тренер в российской истории. Кто ближе?» – сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.