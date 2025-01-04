  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Романцев – лучший тренер в российской истории. Против фактов не попрешь. Олег Иванович нашел и поверил в меня»
14

Александр Мостовой: «Романцев – лучший тренер в российской истории. Против фактов не попрешь. Олег Иванович нашел и поверил в меня»

Александр Мостовой назвал Олега Романцева лучшим тренером в российской истории.

«Вся страна знает путь Александра Мостового в большой футбол. Олег Иванович меня заметил. Все, что связано с футболом, связано с ним. Он нашел и поверил в меня.

Романцев – лучший тренер России? Статистику не обманешь. Против фактов не попрешь. На данный момент это лучший тренер в российской истории. Кто ближе?» – сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.

Опубликовано: Sports
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Романцев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола или Ротенберг? Валиева или Загитова? Самые популярные люди и команды на Спортсе’‘ в 2024-м
22сегодня, 10:10
Денис Глушаков: «Не согласен со словами Мостового про Абаскаля. У Гильермо большой опыт: и в Швейцарии поработал, и в Испании»
20вчера, 17:58
Мостовой о Кахигао: «Не знаю, кто это. Было бы приятнее, если бы «Спартак» назначил легендарного футболиста – Мостового, например»
45вчера, 14:42
Мостовой о Кахигао в «Спартаке»: «Я назову тысячи человек, которые работали в «Реале», «Барсе». Обидно, что не замечают русских. Приведи бесплатно парня, которого никто не знает – в этом искусство»
45вчера, 13:22
Мостовой о вмешательстве в работу Амарала в «Спартаке»: «Это нормально – все пытаются что-то урвать, отломать кусочек. Но почему он говорит об этом, когда покинул клуб, а не когда работал?»
92 января, 16:08
Рекомендуем
Главные новости
Экс-директор «Барсы» Фрейша о наказании для Винисиуса: «Минимум 6 матчей дисквалификации. Иначе скандал»
2716 минут назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
26 минут назадСпецпроект
Байден вручит Месси и Мэджику Джонсону Президентскую медаль Свободы – одну из двух высших наград США для гражданских лиц
4954 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» в гостях у «Пэлас», «Тоттенхэм» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
9156 минут назадLive
Пеп взял ответственность за результаты «Ман Сити»: «Виню себя. Не смог вытянуть игроков»
44сегодня, 12:10
Беллингем после игры с «Валенсией»: «Мне казалось, что я подвел команду, не забив пенальти, был зол. Но показал, что хочу быть лидером. Ты не можешь сдаться, если носишь футболку «Реала»
39сегодня, 11:58
Промесу могут дать разрешение на выезд из ОАЭ в феврале. Игрок может вернуться в «Спартак» («СЭ»)
145сегодня, 11:45
«Спартак» поздравил Промеса с 33-летием. Квинси ответил: «❤️ ⏳»
44сегодня, 11:10
Жена Смолова: «Отмечаю 4 года трезвости от алкоголя и наркотиков. Ходила на собрания анонимных алкоголиков и наркоманов. Не занималась сексом полтора года, целибат прочистил мне мозги»
103сегодня, 10:58
Клубное ТВ «Реала» после игры с «Валенсией»: «Мы победили грязную Ла Лигу. Только мы можем справиться с целой системой»
108сегодня, 10:42
Ко всем новостям
Последние новости
Ещенко о возможном возвращении Промеса: «Думаю, «Спартак» вернет легенду»
531 минуту назад
«Краснодар» ведет активные переговоры о трансфере 29-летнего вингера «Баии» Адемира. У него 3+4 в 31 матче чемпионата Бразилии-2024 
14сегодня, 11:38
Степашин о сборной: «У нас неплохая молодая команда, которая могла бы побороться на Евро и ЧМ. Думаю, через 2-3 года будем играть»
5сегодня, 11:24
Дмитрий Аленичев: «Динамо» вряд ли предоставится шанс на чемпионство в ближайшее время. Главное событие 2024-го для российского футбола – их упущенное чемпионство»
7сегодня, 10:48
Черчесов считает, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола до конца сезона: «Почему нет? Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован»
9сегодня, 10:20
Эвра призвал вернуть Магуайру капитанскую повязку в «МЮ»: «Он проявил стойкость и лидерство»
10сегодня, 09:38
«Спартак» поздравил Романцева с 71-летием: «Желаем легенде крепкого здоровья и долголетия. Благодарим не только за две из четырех звезд над эмблемой, но и за фирменный стиль»
17сегодня, 09:32
Массимо Каррера: «Станкович проделывает хорошую работу. «Спартак» может стать чемпионом с ним»
8сегодня, 09:25
Каманцев о спаде Карасева: «Судейство имеет субъективные вещи, когда ментальная форма влияет на принятие решений»
6сегодня, 08:35
«Марбелья» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:30
1сегодня, 07:57
Рекомендуем