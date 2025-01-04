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Клубное ТВ «Реала» после игры с «Валенсией»: «Мы победили грязную Ла Лигу. Только мы можем справиться с целой системой»

Клубное ТВ «Реала» подвело итоги матча с «Валенсией».

Напомним, в пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

Оставшись вдесятером, «Реал» сумел одержать волевую победу благодаря двум голам в концовке.

«Только «Реал» может справиться с этим, с целой системой». Мы победили «Валенсию», CTA (технический комитет судей Испании – Спортс’‘) и эту грязную Ла Лигу. Против всего и всех», – заявили в эфире клубного ТВ «Мадрида». 

«Теперь у нас есть время поговорить о черной дыре, порочном круге Медины Канталехо (главы CTA – Спортс’‘). Сегодня мы победили Клоса Гомеса и Негрейру», – добавили в эфире клубного ТВ.

Винисиус толкнул вратаря в шею – прямая красная, с поля уводили силой. Новый скандал на «Месталье»

Опубликовано: Sports
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoВаленсия
Луис Медина Канталехо
logoсудьи
logoВинисиус Жуниор
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoЛа Лига
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