Клубное ТВ «Реала» после игры с «Валенсией»: «Мы победили грязную Ла Лигу. Только мы можем справиться с целой системой»
Напомним, в пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
Оставшись вдесятером, «Реал» сумел одержать волевую победу благодаря двум голам в концовке.
«Только «Реал» может справиться с этим, с целой системой». Мы победили «Валенсию», CTA (технический комитет судей Испании – Спортс’‘) и эту грязную Ла Лигу. Против всего и всех», – заявили в эфире клубного ТВ «Мадрида».
«Теперь у нас есть время поговорить о черной дыре, порочном круге Медины Канталехо (главы CTA – Спортс’‘). Сегодня мы победили Клоса Гомеса и Негрейру», – добавили в эфире клубного ТВ.
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