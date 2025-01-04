«Реал» в меньшинстве обыграл «Валенсию» – 2:1. В лайве на камбэк давали 3%

«Реал» на выезде обыграл «Валенсию» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги.

В прематче «Реал» котировался явным фаворитом за 1.42. К 85-й минуте «сливочные» уступали 0:1, а также играли в меньшинстве из-за удаления Винисиуса.

В лайве коэффициент на «Реал» достигал 34.00, это примерно 3% вероятности. «Сливочные» совершили камбэк благодаря голам Луки Модрича (85-я минута) и Джуда Беллингема (90+5).

Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.70.

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