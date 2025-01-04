Дьокереш сделал хет-трик в матче с «Гимараэш». У форварда 39+10 в 34 играх за «Спортинг» и сборную в сезоне
Виктор Дьокереш сделал хет-трик в игре чемпионата Португалии с «Витория Гимараэш» (4:4).
Всего в 28 матчах сезона за «Спортинг» во всех турнирах на счету форварда 30 голов и 6 ассистов.
Кроме того, в 6 играх за сборную Швеции 26-летний нападающий забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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