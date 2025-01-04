Дьокереш сделал хет-трик в матче с «Гимараэш». У форварда 39+10 в 34 играх за «Спортинг» и сборную в сезоне

Виктор Дьокереш сделал хет-трик в игре чемпионата Португалии с «Витория Гимараэш» (4:4).

Всего в 28 матчах сезона за «Спортинг » во всех турнирах на счету форварда 30 голов и 6 ассистов.

Кроме того, в 6 играх за сборную Швеции 26-летний нападающий забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.