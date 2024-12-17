Дьокереш признан игроком года в Швеции. У форварда «Спортинга» 61 гол за клуб и сборную в 2024-м

Виктор Дьокереш получил приз лучшему игроку года в Швеции.

Нападающий «Спортинга » и сборной Швеции получил приз Guldbollen, который федерация футбола Швеции вручает совместно с газетой Aftonbladet. Награда присуждается за забитые голы и достижения с клубом и национальной командой – до Дьокереша два года подряд ее получал полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски.

«Эта награда очень важна для меня. Это то, ради чего я очень усердно трудился. Порой у меня были тяжелые времена в карьере, но возможность делать то, что я делал в этом году, и выступать на таком уровне – это фантастика, и это доставляло мне удовольствие.

В этом году я провел много матчей, и у меня остались отличные воспоминания – как с клубом, так и со сборной. Со «Спортингом» я выиграл чемпионат, и все, что для меня значило, –празднование вместе с болельщиками в Лиссабоне. Играть за свою страну – это то, о чем я всегда мечтал. Забивать голы – это невероятное чувство. Это был хороший год.

Думаю, я показал очень хороший футбол, и дело не только в голах. Но цель номер один для нападающего – забивать», – сказал Дьокереш.

С начала 2024 года на счету Дьокереша 61 гол за «Спортинг» и сборную Швеции во всех турнирах. Подробную статистику форварда можно найти здесь .