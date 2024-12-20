Яп Стам: «МЮ» следует бороться за лучших в мире, и я не уверен, что Дьокереш в их числе. Португальская лига ни в какое сравнение не идет с английской, с Хейлундом было то же самое»
Яп Стам не уверен, что «Манчестер Юнайтед» стоит бороться за Виктора Дьокереша.
«МЮ» следует работать над покупкой лучших футболистов мира, и я не уверен, что Дьокереш входит в число лучших.
Он великолепно играл в Португалии под руководством Аморима, но та лига ни в какое сравнение не идет с английской.
То же самое было в случае Хейлунда, приехавшего из Италии и увидевшего, что здесь намного сложнее. Ему потребуется время на адаптацию. И я все еще думаю, что именно Хейлунд добьется прогресса на этой позиции.
Нужны альтернативы, но Хейлунду надо дать время на развитие, и я думаю, что в будущем он будет самым важным футболистом команды. Поэтому трансфер Дьокереша не был бы у меня в приоритете», – сказал бывший защитник «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: SportsLens
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