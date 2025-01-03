Хави Мартинес: «Надеюсь, «Бавария» станет чемпионом, а Кейн возьмет первый трофей и избавится от проклятия»
Хави Мартинес выразил надежду, что Харри Кейн возьмет трофей с «Баварией».
– Вы провели девять сезонов в «Баварии». Станет ли команда чемпионом в этом сезоне?
– В Бундеслиге все еще нужно бороться за чемпионство. Все может случиться, всегда много взлетов и падений. Очевидно, «Бавария» – большой фаворит. Надеюсь, так и будет, а Харри Кейн наконец-то выиграет трофей, который так долго от него ускользал.
Это невероятно. После 11 подряд побед в чемпионате Кейн в свой первый год в «Баварии»... И «Байер» побеждает! Не можем дождаться, когда Кейн выиграет свой первый трофей и избавится от проклятия, – сказал экс-игрок «Баварии».
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