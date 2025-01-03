Хави Мартинес: «Надеюсь, «Бавария» станет чемпионом, а Кейн возьмет первый трофей и избавится от проклятия»

Хави Мартинес выразил надежду, что Харри Кейн возьмет трофей с «Баварией».

– Вы провели девять сезонов в «Баварии». Станет ли команда чемпионом в этом сезоне?

– В Бундеслиге все еще нужно бороться за чемпионство. Все может случиться, всегда много взлетов и падений. Очевидно, «Бавария » – большой фаворит. Надеюсь, так и будет, а Харри Кейн наконец-то выиграет трофей, который так долго от него ускользал.

Это невероятно. После 11 подряд побед в чемпионате Кейн в свой первый год в «Баварии»... И «Байер» побеждает! Не можем дождаться, когда Кейн выиграет свой первый трофей и избавится от проклятия, – сказал экс-игрок «Баварии».