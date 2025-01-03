Мусаев о «Краснодаре»: «Самое запоминающееся событие 2024 года – победа над «Зенитом». Много рекордов переписали. И мы очень этим гордимся»
Мурад Мусаев назвал самое запоминающееся событие 2024 года для «Краснодара».
Главный тренер «Краснодара» выделил победу над «Зенитом» в сентябре 2024-го. Игра завершилась победой со счетом 2:0.
«Самое запоминающееся событие 2024 года – победа над «Зенитом». Мы долго не могли к ней прийти. Наша победная серия из 11 матчей. И вообще серия без поражений, которая длилась с мая по 1 декабря. Все это – большие события. Это очень сложно сделать. Много рекордов переписали. И мы очень этим гордимся!» – сказал Мусаев.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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