Арустамян об Акинфееве: «Он был на прицеле у многих команд в Англии, но у него не было европейского агента»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян объяснил, почему голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не перешел в после матча между клубами в Лиге чемпионов (3:3).

«Акинфеев в те годы был на прицеле у многих команд в Англии.

Матч с «МЮ» не был его единственной крутой игрой на Альбионе. Помните нулевую ничью с «Арсеналом»?

На мой взгляд, проблемой Акинфеева в те годы было то, что у него не было европейского агента, способного «толкнуть» эту сделку.

Плюс Игорь всегда был и остается предан ЦСКА. Для него это особый клуб», – сказал Арустамян.

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