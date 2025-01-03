Кержаков о том, что Дзюбе нужен 1 гол для рекорда по мячам за сборную: «Просто ради гола не вызвал бы его. Если бы он был лучшим на своей позиции – да»

Александр Кержаков высказался об Артеме Дзюбе и рекордах.

Форвард «Акрона» на гол отстает от Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Также Дзюба и Кержаков с 30 голами делят звание самых результативных игроков в истории сборной России.

– Дзюбе один гол до тебя. Ты следишь за этой движухой?

– Если честно, думал, что Дзюба уже давно меня обогнал. Не слежу, но невольно напоминают.

– Дзюбе нужен один гол в сборной, чтобы обогнать тебя. Если бы ты был тренером сборной, ты бы вызвал Дзюбу?

– Просто чтобы гол забил – нет, если бы он был лучшим на своей позиции – да, – сказал бывший форвард сборной России в интервью на ютуб-канале «СБГ Шоу».