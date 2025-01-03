Отец Игнатова подтвердил переговоры со «Спартаком» о новом контракте
Отец Михаила Игнатова из «Спартака» высказался о будущем футболиста.
Ранее спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил, что «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта Игнатова.
«Михаил может усилить любой клуб, для многих это не секрет. Сейчас он игрок «Спартака», и в дальнейшем не исключаю, что продолжит свою карьеру здесь же.
3 января «Спартак» официально объявил имя спортивного директора, им стал Франсис Кахигао. На сегодняшний день мы в переговорном процессе с клубом. Детали раскрыть не могу», – сказал Александр Игнатов.
В этом сезоне 24-летний Игнатов провел за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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