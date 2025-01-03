Отец Игнатова подтвердил переговоры со «Спартаком» о новом контракте

Отец Михаила Игнатова из «Спартака» высказался о будущем футболиста.

Ранее спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил, что «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта Игнатова.

«Михаил может усилить любой клуб, для многих это не секрет. Сейчас он игрок «Спартака », и в дальнейшем не исключаю, что продолжит свою карьеру здесь же.

3 января «Спартак» официально объявил имя спортивного директора, им стал Франсис Кахигао. На сегодняшний день мы в переговорном процессе с клубом. Детали раскрыть не могу», – сказал Александр Игнатов.

В этом сезоне 24-летний Игнатов провел за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.