Мареска заявил, что «Челси» не в чемпионской гонке: «Я не считаю нас готовыми. Мы можем стать третьими, вторыми или оказаться пятыми или шестыми. Посмотрим в конце сезона»

Энцо Мареска подтвердил, что «Челси» не участвует в гонке за титул АПЛ.

«Да, но мне не нужно было ждать поражений, чтобы это понять. Я бы рад сказать вам, что мы находимся в гонке за титул, это было бы приятно услышать. Но причина, почему я так не говорил, в том, что я не считаю нас готовыми. Мне не нужно было ждать двух поражений подряд, чтобы доказать себе или вам, что я прав.

Не только в эти выходные, но и в следующих 19 матчах важно оставаться в борьбе. Не думаю, что кто-то из нас в этом зале ожидал, что мы будем там, где мы есть сейчас, в начале сезона. Это значит, что команда работает очень хорошо. Теперь нас ждет вторая половина сезона, и мы должны продолжать в том же духе.

Мы можем снова стать третьими, вторыми, но также можем оказаться пятыми или шестыми в таблице. Важно не паниковать, посмотрим, где мы окажемся в конце сезона», – сказал главный тренер «Челси ».

Мареска о гонке за титул АПЛ: «Не думаю, что «Челси» готов конкурировать с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Ман Сити»