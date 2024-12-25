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  • Аморим о ротации в «МЮ»: «Делаю это не ради будущего – просто хочу выигрывать и избегать травм, иначе это станет серьезной проблемой. Нам необходимы свежие ноги, поэтому мы стараемся учесть все»
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Аморим о ротации в «МЮ»: «Делаю это не ради будущего – просто хочу выигрывать и избегать травм, иначе это станет серьезной проблемой. Нам необходимы свежие ноги, поэтому мы стараемся учесть все»

Рубен Аморим рассказал о необходимости ротации в «МЮ».

«Сейчас ротация нужна не чтобы посмотреть на игроков и подготовиться к будущему, а просто чтобы избежать травм. Маттейс де Лигт болеет, Харри Магуайр сыграл 90 минут против «Сити», он не может играть через три дня после того, как три месяца играл по 90 минут. Кобби Майну играл, он вернулся после травмы, поэтому я должен подумать, готов ли он справиться с обеими играми, и иногда приходится как будто играть два матча одновременно.

Расмус [Хейлунд] сыграл два матча, нам необходимы свежие ноги, поэтому мы стараемся учесть все. Я просто хочу выигрывать матчи, потому что знаю, что у нас долгосрочный проект, и мы на этом сосредоточены. Я также понимаю, что у больших клубов нет много времени, и нужно побеждать, поэтому у меня есть четкое представление о том, какая на мне ответственность, но я стараюсь управлять этой командой так, чтобы избежать травм.

Если у нас будут травмы, это станет серьезной проблемой в попытке выигрывать матчи и управлять командой. Так что я не ротирую состав ради будущего, я просто хочу выигрывать и избегать травм. Если у нас будут травмы, это большая проблема», – сказал главный тренер «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoМаттейс де Лигт
logoпремьер-лига Англия
logoХарри Магуайр
logoКобби Майну
logoРубен Аморим
logoРасмус Хейлунд
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