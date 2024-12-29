Магуайр об Амориме и тен Хаге: «Полная противоположность в плане требований. Мы все верим в тренера – он точно знает, что нужно для возрождения «МЮ»

Харри Магуайр сравнил работу Рубена Аморима и Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед».

«Не то чтобы они пришли с похожими стилями. Они полная противоположность в плане того, чего хотят и требуют. Поэтому переходный период будет тяжелым.

Мы все очень верим в тренера и весь его штаб. Я уверен, что все изменится. Он точно знает, что ему нужно сделать, чтобы возродить этот клуб.

Он пришел и сделал все, что нужно. Он действительно требователен», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед ».

Аморим о Магуайре: «Сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди. Он не оправдывается даже в трудные моменты, в этом отношении он пример»