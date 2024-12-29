Магуайр об Амориме и тен Хаге: «Полная противоположность в плане требований. Мы все верим в тренера – он точно знает, что нужно для возрождения «МЮ»
Харри Магуайр сравнил работу Рубена Аморима и Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед».
«Не то чтобы они пришли с похожими стилями. Они полная противоположность в плане того, чего хотят и требуют. Поэтому переходный период будет тяжелым.
Мы все очень верим в тренера и весь его штаб. Я уверен, что все изменится. Он точно знает, что ему нужно сделать, чтобы возродить этот клуб.
Он пришел и сделал все, что нужно. Он действительно требователен», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
Аморим о Магуайре: «Сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди. Он не оправдывается даже в трудные моменты, в этом отношении он пример»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем