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Магуайр об Амориме и тен Хаге: «Полная противоположность в плане требований. Мы все верим в тренера – он точно знает, что нужно для возрождения «МЮ»

Харри Магуайр сравнил работу Рубена Аморима и Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед».

«Не то чтобы они пришли с похожими стилями. Они полная противоположность в плане того, чего хотят и требуют. Поэтому переходный период будет тяжелым.

Мы все очень верим в тренера и весь его штаб. Я уверен, что все изменится. Он точно знает, что ему нужно сделать, чтобы возродить этот клуб.

Он пришел и сделал все, что нужно. Он действительно требователен», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

Аморим о Магуайре: «Сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди. Он не оправдывается даже в трудные моменты, в этом отношении он пример»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoХарри Магуайр
logoЭрик тен Хаг
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