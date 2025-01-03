Тихий считает, что нужно вернуться на «осень-весна»: «В той системе что-то получалось и у сборной и в Кубке УЕФА. Наверное, нам лучше так?»

Дмитрий Тихий высказался о возможности возвращения к системе «весна-осень».

– Периодически идут споры про длительность зимней паузы. Есть мнение, что лучше уйти в зимний отпуск в ноябре, но сыграть на пару туров больше летом, сократив летний отпуск. Как лучше, унести два декабрьских тура на лето?

– Логичнее было бы сделать так, как было, когда чемпионат заканчивался в ноябре.

– Вернуться на «весну-осень»?

– Сто процентов. Я верю фактам. А факты какие? Тогда же все говорили про еврокубки, что так будет лучше, но результат, как говорит Сергей Николаевич Юран, на табло.

Если посмотреть результаты до перехода на новую систему и после, мы выиграли что-то с «осенью-весной»? Нет.

Я не говорю, что это панацея и надо делать только так. Причем, я то время практически не застал и знаю только по рассказам и слухам, сужу лишь по фактам

В той системе что-то получалось и у сборной и в Кубке УЕФА. Наверное, нам лучше так? Мы туда вернемся и было бы правильнее возвращаться на ту систему, – сказал бывший защитник клубов РПЛ Дмитрий Тихий.