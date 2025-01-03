Вальдано о Мбаппе в «Реале»: «Это вопрос адаптации – он вышел из зоны комфорта, покинув Францию. Там футбол не имеет такого культурного значения, как в Испании»

Хорхе Вальдано высказался о трудностях Килиана Мбаппе в «Реале».

«Это вопрос адаптации. Мбаппе впервые покинул свою страну, Францию, и это вывело его из зоны комфорта. Возможно, это привело к состоянию тревожности, а тревожность – главный враг футболиста.

Во Франции футбол не имеет такого культурного значения, как в Испании . Это легко заметить, например, по телеканалу DAZN, у которого во Франции, возможно, от 100 000 до 200 000 подписчиков.

«Реал Мадрид », напротив, является лидером информационного пространства не только в воскресенье, но и в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу», – сказал бывший нападающий и директор «Реала» в интервью Süddeutsche Zeitung.

Хорхе Вальдано: «Игроки будущего более академичны, их будто делают в лаборатории. Это касается Мбаппе и Холанда»