Хорхе Вальдано: «Игроки будущего более академичны, их будто делают в лаборатории. Это касается Мбаппе и Холанда»

Хорхе Вальдано отметил, что современные футболисты стали играть более академично.

«Виртц и Мусиала обладают тем, что отличает великих игроков: способностью к импровизации и спонтанности.

Игроки будущего более академичны, их будто делают в лаборатории. Это касается Килиана Мбаппе и, прежде всего, Эрлинга Холанда », – сказал бывший нападающий и директор «Реала » в интервью Süddeutsche Zeitung.