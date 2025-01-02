Хорхе Вальдано: «Игроки будущего более академичны, их будто делают в лаборатории. Это касается Мбаппе и Холанда»
Хорхе Вальдано отметил, что современные футболисты стали играть более академично.
«Виртц и Мусиала обладают тем, что отличает великих игроков: способностью к импровизации и спонтанности.
Игроки будущего более академичны, их будто делают в лаборатории. Это касается Килиана Мбаппе и, прежде всего, Эрлинга Холанда», – сказал бывший нападающий и директор «Реала» в интервью Süddeutsche Zeitung.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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