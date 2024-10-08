Суперкубок Италии пройдет 2-6 января в Саудовской Аравии. «Ювентус» сыграет с «Миланом» в полуфинале, «Интер» – с «Аталантой»

Объявлено расписание Суперкубка Италии с участием трех топ-клубов и «Аталанты».

Турнир пройдет в Саудовской Аравии в январе 2025 года.

2 января «Интер » сыграет с «Аталантой» в первом полуфинале, 3-го «Ювентус » встретится с «Миланом ». Финал пройдет 6 января.

Все три игры состоятся на Kingdom Arena в Эр-Рияде – там проводит домашние матчи «Аль-Хилаль ».

Напомним, что «Интер» получил право сыграть в турнире как чемпион Серии А, «Милан» – как команда, занявшая второе место, а «Юве» и «Аталанта» – как финалисты Кубка Италии.