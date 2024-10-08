Суперкубок Италии пройдет 2-6 января в Саудовской Аравии. «Ювентус» сыграет с «Миланом» в полуфинале, «Интер» – с «Аталантой»
Объявлено расписание Суперкубка Италии с участием трех топ-клубов и «Аталанты».
Турнир пройдет в Саудовской Аравии в январе 2025 года.
2 января «Интер» сыграет с «Аталантой» в первом полуфинале, 3-го «Ювентус» встретится с «Миланом». Финал пройдет 6 января.
Все три игры состоятся на Kingdom Arena в Эр-Рияде – там проводит домашние матчи «Аль-Хилаль».
Напомним, что «Интер» получил право сыграть в турнире как чемпион Серии А, «Милан» – как команда, занявшая второе место, а «Юве» и «Аталанта» – как финалисты Кубка Италии.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Football Italia
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