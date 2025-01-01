Индзаги перед матчем с «Аталантой»: «Суперкубок важен для «Интера», мы хотим выиграть, но у остальных та же цель. Нам противостоит лидер Серии А – будет тяжело, как и всегда»

Симоне Индзаги высказался перед матчем с «Аталантой» в Суперкубке Италии.

Завтра «Интер » и «Аталанта » сыграют в полуфинале турнира. Во втором полуфинале 3 января встретятся «Ювентус» и «Милан».

«Цели на 2025 год такие же, как и три с половиной года назад, когда я пришел сюда. Мы представляем «Интер» и всегда должны стремиться к вершине.

Сейчас мы стараемся выиграть как можно больше матчей, как можно больше трофеев. Ближайший из них – завтра вечером. Суперкубок много значит для нас, и мы хотим выиграть его.

Встретятся две команды, которые показывают отличные результаты как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Величайшее достижение «Аталанты», помимо победы в Лиге Европы в прошлом сезоне, заключается в том, что она уже много лет играет на самом высоком уровне. Для нас это будет очень сложный матч, как и все игры с «Аталантой».

Это очень важный турнир, мы выигрывали его в течение трех последних лет. Мы хотим провести отличный матч и выйти в финал, но мы знаем, что у трех других команд та же цель, что и у «Интера».

Трудности начнутся с завтрашнего дня, нам противостоит команда, которая на данный момент возглавляет таблицу Серии А», – сказал главный тренер «Интера».