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Бернарду Силва: «Ман Сити» выбыл из чемпионской гонки, сомнений нет. Лигу нельзя выиграть в январе, но можно ее проиграть»

Бернарду Силва считает, что «Манчестер Сити» выбыл из чемпионской гонки.

«Горожане» занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 19 туров. Лидирующий «Ливерпуль» опережает их на 14 баллов при матче в запасе. 

«Сейчас речь идет о том, чтобы смириться с реальностью. Я не смотрю на «Ливерпуль», я шестой в лиге, я не могу смотреть на «Ливерпуль», «Арсенал» или кого-то еще. Сейчас я смотрю на следующую игру, чтобы попытаться набрать три очка и стать четвертым или третьим.

За 10 туров до конца можно будет немного позаниматься математикой, чтобы посмотреть, какое место мы можем занять.

Сейчас я бы сказал, что это не невозможно, потому что в футболе нет ничего невозможного, но «Ман Сити» точно выбыл из чемпионской гонки. В этом нет никаких сомнений. Для нас уже слишком поздно.

Люди всегда говорят, что в январе нельзя выиграть лигу, но можно ее проиграть. И в этом сезоне реальность такова, что мы ее проиграли», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
logoБернарду Силва
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАрсенал
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