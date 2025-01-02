«Спартак» возьмет на сборы 8 игроков резервной команды (Metaratings)

«Спартак» планирует взять на зимние сборы 8 игроков резервной команды.

По данным Metaratings.ru, в число представителей «Спартака-2» войдут: Егор Гузиев , Николай Ищенко , Артем Быковский , Абдулло Джебов, Виталий Карпенко, Юрий Коледин, Даниил Столяров и Семен Фадеев .

Ранее уже сообщалось о планах красно-белых привлечь к сборам 20-летнего полузащитника Абдулло Джебова и 19-летнего центрального защитника Егора Гузиева.

«Спартак» выйдет из отпуска 12 января. 14 января красно-белые улетят на первый сбор в турецкий Белек. С 25 января по 13 февраля пройдет второй сбор – в ОАЭ.

Завершающий этап подготовки ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.

После 18 туров «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. По итогам минувшего сезона «Спартак-2» занял 2-е место в группе 2 Leon Второй лиги Б.