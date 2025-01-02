«Спартак» возьмет на сборы 8 игроков резервной команды (Metaratings)
«Спартак» планирует взять на зимние сборы 8 игроков резервной команды.
По данным Metaratings.ru, в число представителей «Спартака-2» войдут: Егор Гузиев, Николай Ищенко, Артем Быковский, Абдулло Джебов, Виталий Карпенко, Юрий Коледин, Даниил Столяров и Семен Фадеев.
Ранее уже сообщалось о планах красно-белых привлечь к сборам 20-летнего полузащитника Абдулло Джебова и 19-летнего центрального защитника Егора Гузиева.
«Спартак» выйдет из отпуска 12 января. 14 января красно-белые улетят на первый сбор в турецкий Белек. С 25 января по 13 февраля пройдет второй сбор – в ОАЭ.
Завершающий этап подготовки ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.
После 18 туров «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. По итогам минувшего сезона «Спартак-2» занял 2-е место в группе 2 Leon Второй лиги Б.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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