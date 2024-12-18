«Спартак» хочет взять на сборы Джебова и Гузиева из 2-й команды (Metaratings)
«Спартак» планирует взять на зимние сборы двух игроков из резервной команды.
По информации Metaratings, речь идет о 20-летнем полузащитнике Абдулло Джебове и 19-летнем центральном защитнике Егоре Гузиеве. Последнего в клубе видят в качестве конкурента Миенти Абены в центре обороны.
На сборы с основной командой также могут пригласить еще несколько футболистов из «Спартака-2». Решение по ним будет принято позже.
Джебов выступает за «Спартак-2» с апреля 2024 года. На счету хавбека 3 гола и 10 результативных передач в 24 матчах.
Гузиев за вторую команду «Спартака» играет с февраля 2024 года. Защитник провел 24 матча без результативных действий и выходил на замену за основную команду «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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