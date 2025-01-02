Отец Сафонова о «ПСЖ»: «Ему там комфортно. Всем доволен, пока все нормально»

Отец Матвея Сафонова рассказал, что голкипер доволен пребыванием в «ПСЖ».

Вратарь сборной России перешел во французский клуб из «Краснодара» в июле 2024 года. В текущем сезоне Сафонов принял участие в 8 матчах, в которых пропустил 6 голов.

«Я, к сожалению, не футбольный эксперт. И, думаю, разговор должен быть между мной и Матвеем. Для общественности его бы не хотелось раскрывать. Если Матвею нравится в «ПСЖ», ему там комфортно, то это самое главное.

Я с ним разговаривал, он всем доволен, пока все нормально. Перед праздниками мы с ним увиделись», – сказал Евгений Сафонов.