Отец Сафонова о «ПСЖ»: «Ему там комфортно. Всем доволен, пока все нормально»
Отец Матвея Сафонова рассказал, что голкипер доволен пребыванием в «ПСЖ».
Вратарь сборной России перешел во французский клуб из «Краснодара» в июле 2024 года. В текущем сезоне Сафонов принял участие в 8 матчах, в которых пропустил 6 голов.
«Я, к сожалению, не футбольный эксперт. И, думаю, разговор должен быть между мной и Матвеем. Для общественности его бы не хотелось раскрывать. Если Матвею нравится в «ПСЖ», ему там комфортно, то это самое главное.
Я с ним разговаривал, он всем доволен, пока все нормально. Перед праздниками мы с ним увиделись», – сказал Евгений Сафонов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Odds.ru
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