  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаджиев назвал Сафонова игроком года: «Хочется, чтобы после великого Яшина был вратарь, который сможет претендовать на его лавры. Он выигрывает конкуренцию у Доннаруммы»
3

Гаджиев назвал Сафонова игроком года: «Хочется, чтобы после великого Яшина был вратарь, который сможет претендовать на его лавры. Он выигрывает конкуренцию у Доннаруммы»

Гаджи Гаджиев назвал Матвея Сафонова лучшим футболистом 2024 года.

«Если говорить о спортсмене года, то я не совсем объективен. Не могу сказать, что внимательно следил за всеми событиями, как это удавалось делать лет 30 назад. Все-таки сейчас больше сосредоточен на делах клуба, времени не хватает.

А если сузить категорию до футболиста года, тогда следует назвать россиянина. И Глушенков, и Батраков очень талантливые ребята. Но чтобы говорить о них как о лучших за год, надо более продолжительный период доказывать свой уровень. Серии игр или даже половины сезона недостаточно. Поэтому выбрал бы Сафонова.

Хочется, чтобы после нашего великого Льва Яшина появился вратарь, который сможет претендовать на его лавры. Все же Матвей выдерживает и даже выигрывает конкуренцию у Доннаруммы, показывает очень высокий уровень. Это дорогого стоит. Головин тоже заслуживает звания лучшего, но выделю все-таки Сафонова», – сказал президент «Динамо» Махачкала.

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» этим летом. В составе французского клуба вратарь провел 8 матчей во всех турнирах и пропустил 6 голов. Подробная статистика россиянина доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoМатвей Сафонов
logoАлександр Головин
logoАлексей Батраков
logoМаксим Глушенков
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoЛев Яшин
logoГаджи Муслимович Гаджиев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Головин – лучший футболист России в 2024-м по итогам голосования «СЭ». Кордоба – 2-й, Глушенков – 3-й, Угальде – 4-й, Батраков – 5-й, Миранчук – 10-й
10815 декабря, 21:30
Рекомендуем
Главные новости
Георгий Черданцев: «Непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от россиян. Неужели Зиньковский намного слабее конкурентов? Чем Рябчук сильнее Хлусевича?»
1218 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ипсвича», «МЮ» примет «Ньюкасл», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
49523 минуты назад
Сергей Юран: «Новогоднее обращение президента значимо для меня. Без него праздник не праздник. Когда бьют куранты, присутствует особое чувство»
2327 минут назад
«Милан» объявил о назначении Консейсау. Контракт с экс-тренером «Порту» – до 2026-го
2549 минут назад
Самедов о переходе Соболева в «Зенит»: «Надо быть поумнее и следить за речью. Не надо этого: «Мечтал о «Спартаке», что-то пошло не так – надеваю свитер СКА». Можно херней не заниматься?»
43сегодня, 13:14
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
сегодня, 13:00Спецпроект
Фонсека после увольнения: «Тренировать «Милан» было честью. Благодарю за уважение и поддержку»
12сегодня, 12:45
5 игроков ЦСКА сыграли со 158 учениками академии клуба. Футболисты были в костюмах Деда Мороза, дети победили – 3:2
16сегодня, 12:27Фото
«Звонки Мостовому для медиа – это цитируемость, просмотры и байт на комменты. Он оживляет нашу жизнь, пусть и специфичным методом». Журналист Шапиро о беседах с экс-игроком
63сегодня, 12:05
«Роналду говорит хрень. В Лиге 1 его съедят, у нас защитники как машины». Рами о словах Криштиану, что саудовский чемпионат сильнее французского
122сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти об ЛЧ: «Победа не бывает легкой, но в «Реале» ее немного проще добиться. Пока «Ливерпуль» хорош, но нужно быть готовым в марте и апреле»
25 минут назад
Байрамов из «Аркадага» признан тренером года в Туркменистане. В ноябре клуб, основанный экс-президентом страны Бердымухамедовым, проиграл впервые за 61 матч
7 минут назад
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следят за ситуацией Грилиша в «Ман Сити» (Daily Mail)
312 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
522 минуты назад
«Ипсвич» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 05:57
«Зенит» возьмет 7-е чемпионство подряд, надеюсь. Мое сердце с этим клубом, очередной трофей очень бы обрадовал». Текке об РПЛ
330 минут назад
Де Брюйне о кризисе «Ман Сити»: «Первые недели все было хорошо, но некоторые играли слишком много. Надеюсь, после Нового года травмированные вернутся, и мы войдем в ритм»
433 минуты назад
«Заткнись, дурачок 😂». Мэддисон ответил фанату «Тоттенхэма», назвавшему неприемлемым поход Джеймса на дартс после ничьей с «Вулвс»: «Ты угораешь?»
1040 минут назад
Журналист Рожков: «С Абаскалем Мостовой немного подыгрывает. Но Гильермо для него особая тема: обычно Александр обо всем говорит добродушно, но здесь чувствуется раздражение»
440 минут назад
«Наполи» расторг контракт с Руем. Защитника отстранили в августе и не заявили на Серию А
1344 минуты назад
Рекомендуем