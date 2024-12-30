Гаджиев назвал Сафонова игроком года: «Хочется, чтобы после великого Яшина был вратарь, который сможет претендовать на его лавры. Он выигрывает конкуренцию у Доннаруммы»

Гаджи Гаджиев назвал Матвея Сафонова лучшим футболистом 2024 года.

«Если говорить о спортсмене года, то я не совсем объективен. Не могу сказать, что внимательно следил за всеми событиями, как это удавалось делать лет 30 назад. Все-таки сейчас больше сосредоточен на делах клуба, времени не хватает.

А если сузить категорию до футболиста года, тогда следует назвать россиянина. И Глушенков, и Батраков очень талантливые ребята. Но чтобы говорить о них как о лучших за год, надо более продолжительный период доказывать свой уровень. Серии игр или даже половины сезона недостаточно. Поэтому выбрал бы Сафонова.

Хочется, чтобы после нашего великого Льва Яшина появился вратарь, который сможет претендовать на его лавры. Все же Матвей выдерживает и даже выигрывает конкуренцию у Доннаруммы , показывает очень высокий уровень. Это дорогого стоит. Головин тоже заслуживает звания лучшего, но выделю все-таки Сафонова», – сказал президент «Динамо» Махачкала.

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ » этим летом. В составе французского клуба вратарь провел 8 матчей во всех турнирах и пропустил 6 голов. Подробная статистика россиянина доступна по ссылке .